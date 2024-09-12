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В открытый космос впервые выпустили туристов

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  • 12.09.2024, 16:13
  • 2,542
В открытый космос впервые выпустили туристов

Историческое событие.

В космос впервые вышли непрофессиональные астронавты — ими стали участники коммерческой миссии Polaris Dawn, прилетевшие в космос на корабле Crew Dragon. Об этом сообщает компания SpaceX на своей странице в социальной сети X.

В открытый космос вышли американский миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис. Их выпуск за пределы корабля стал одной из основных задач миссии Polaris Dawn. Всего за пять дней участники миссии планируют провести около 40 экспериментов.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 10 сентября в 05:24 (12:24 мск). В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn корабль будет находиться на околоземной орбите. На борту корабля находятся бизнесмен Джаред Айзекман, отставной пилот ВВС США Скотт Потит, а также инженеры Анна Менон и Сара Джиллис.

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