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Белорусские таможенники нашли в посылке из РФ более 950 боеприпасов

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  • 12.09.2024, 19:15
  • 4,230
Белорусские таможенники нашли в посылке из РФ более 950 боеприпасов

Также было изъято стрелковое огнестрельное оружие.

В Беларуси возбудили уголовное дело после обнаружения местными таможенниками почти 1 тыс. единиц вооружения, отправленного из России, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета страны.

«Обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», — написано в официальном телеграм-канале ведомства.

Оружие нашли благодаря задержанию в Минске гражданина Беларуси, на имя которого и пришла посылка. По документам в отправлении должна была находиться сантехника. Когда содержимое посылки просканировали и вскрыли, выяснилось, что это не так.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Беларуси — «незаконное перемещение через таможенную границу <...> огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ <...>, а также иных видов вооружения и военной техники». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом.

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