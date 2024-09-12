Билл Гейтс назвал вещи, которые не дают ему спать по ночам

Билл Гейтс назвал вещи, которые не дают ему спать по ночам3
- 12.09.2024, 23:46
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Их две.
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал «большую войну» и новую пандемию вещами, которые не дают ему спать по ночам.
«Много беспорядков» в сегодняшнем мире могут спровоцировать «большую войну. <...> Если мы избежим большой войны, тогда, да, будет еще одна пандемия, скорее всего, в ближайшие 25 лет», — сказал Гейтс в разговоре с CNBC Make It.
Однако для миллиардера важнее не то, произойдет ли вскоре еще одна пандемия, а то, будут ли страны более подготовлены, чем в случае с COVID-19. «Страна, от которой мир ожидал лидерства и которая станет образцом, не оправдала этих ожиданий», — заявил Гейтс, имея в виду США.