закрыть
13 сентября 2024, пятница, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сможет ли Трамп снизить цену на нефть до $40 за баррель?

9
  • Сергей Фурса
  • 13.09.2024, 10:37
  • 2,236
Сможет ли Трамп снизить цену на нефть до $40 за баррель?
Сергей Фурса
Фото: Главред

Такой план вряд ли кому-то понравится.

Кто самый большой производитель (выкачатель, добыватель, или кто знает, как правильно это назвать) нефти в мире?

Это США. Не Саудовская Аравия. Не Россия. А именно США.

И мирный план Трампа говорит, что он снизит цену на нефть до 40 долларов. Ключевой вопрос – а как? Добыча нефти в США и сейчас находится на пике. За всю историю. То есть нельзя сказать, что проклятые социалистические демократы сдерживают добычу, а вот придет Трамп и все улетит. Ибо оно и так летит.

Не говоря уже о том, что все те американские нефтяники не будут очень счастливы от цены по 40. А ведь они традиционно голосовали за республиканцев.

Может ли нефть быть по $40? Да, если в мире начнется глобальная рецессия. Может ли его организовать президент США? Ну, теоретически может. Но такой план вряд ли кому-то понравится.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов
Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич