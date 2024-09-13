Сможет ли Трамп снизить цену на нефть до $40 за баррель? 9 Сергей Фурса

13.09.2024, 10:37

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Сергей Фурса

Фото: Главред

Такой план вряд ли кому-то понравится.

Кто самый большой производитель (выкачатель, добыватель, или кто знает, как правильно это назвать) нефти в мире?

Это США. Не Саудовская Аравия. Не Россия. А именно США.

И мирный план Трампа говорит, что он снизит цену на нефть до 40 долларов. Ключевой вопрос – а как? Добыча нефти в США и сейчас находится на пике. За всю историю. То есть нельзя сказать, что проклятые социалистические демократы сдерживают добычу, а вот придет Трамп и все улетит. Ибо оно и так летит.

Не говоря уже о том, что все те американские нефтяники не будут очень счастливы от цены по 40. А ведь они традиционно голосовали за республиканцев.

Может ли нефть быть по $40? Да, если в мире начнется глобальная рецессия. Может ли его организовать президент США? Ну, теоретически может. Но такой план вряд ли кому-то понравится.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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