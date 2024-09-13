Вручена Шнобелевская премия 1 13.09.2024, 11:23

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Лукашенко получал ее дважды.

Шнобелевская премия (Ig Nobel) присуждена команде, которая обнаружила, что млекопитающие могут дышать через анальное отверстие. Об этом говорится на официальном сайте.

Во время награждения организаторы указали, что это яркий пример того, как выдающиеся научные открытия могут происходить из самых неожиданных источников.

После серии испытаний на мышах, крысах и свиньях японские ученые обнаружили, что животные поглощают кислород, поступающий через прямую кишку. Результаты исследования легли в основу клинического испытания, призванного выяснить, может ли подобная процедура лечить дыхательную недостаточность.

Награды Ig Nobel вручаются за достижения, которые «сначала заставляют людей смеяться, а затем задуматься».

Лауреаты Шнобелевской премии получили свои награды на церемонии в Массачусетском технологическом институте 12 сентября.

Отметим, Лукашенко дважды становился лауреатом Шнобелевской премии. Первый раз — в 2013 году за «запрет публичных аплодисментов». В 2020 — за отрицание коронавирус.

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