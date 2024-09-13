ЦРУ раскрыло шокирующую информацию о Беларуси

ЦРУ раскрыло шокирующую информацию о Беларуси16
- 13.09.2024, 12:04
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Статистика, которая вас удивит.
Центральное разведывательное управление США опубликовало отчеты по демографической ситуации в мире по состоянию на 2024 год. Беларусь заняла в них неутешительные места.
По уровню смертности наша стана оказалась на 10-м месте – с показателем 13,3 смертей на тысячу человек.
Первое место заняла воюющая Украина. Россия – 9-я.В рейтинге по уровню рождаемости в лидерах оказались африканские государства. Беларусь оказалась в самом конце – на 210 месте из 228. Ее показатель – 8,3 родившихся на тысячу человек.
Последнее место также у воюющей Украины.