Ученые: Молодежь проверяет знак зодиака своего начальника

Ученые: Молодежь проверяет знак зодиака своего начальника2
- 13.09.2024, 12:12
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И вот почему.
Как молодежь принимает решение, подходит ли им та или иная работа? Согласно некоторым исследованиям, работники поколения Z (зуммеры) с меньшей вероятностью предпочтут работу в одиночестве, «поскольку они ценят человеческий контакт и сотрудничество». Так, молодым сотрудникам важна не только сама работа, но и те, с кем они делят рабочее место. И при этом зуммеры и миллениалы часто обращаются к астрологии, пишет techinsider.
Увлеченность астрологией часто кажется поверхностной. Однако она отражает глубокие социальные и психологические процессы в целых поколениях, которые выросли в эпоху нестабильности и информационного перегруза.
Несмотря на историю астрологии, нет надежных эмпирических данных, подтверждающих ее правдивость. Контролируемые научные исследования не подтверждают связь между астрологическими прогнозами и реальными событиями. К тому же в реальности знаки зодиака не соответствуют созвездиям, через которые Солнце проходит в разные времена года из-за прецессии Земли.
Западные специлисты отмечают: для зуммеров гороскопы становятся способом самоидентификации, поиска смысла и укрепления социальных связей.
В астрологии натальная карта человека — это якобы карта личности, указывающая на определенные склонности и темперамент человека. Поэтому зуммеры считают целесообразным немного понаблюдать за звездами и узнать знак зодиака потенциального начальника, прежде чем устроиться на работу в ту или иную компанию.
Новый опрос молодежи также показал, что 62% респондентов поколения Z согласились бы на более низкую зарплату «в обмен на лучший баланс между работой и личной жизнью».
Сотрудники-зуммеры отдают приоритет благоприятной рабочей среде: 78% заявили, что рабочее место должно способствовать развитию коллектива и социальных связей.
75% заявили, что им важно получать удовольствие от работы.
Так, молодые сотрудники ценят в рабочем месте «связь, совместимость и сотрудничество». И поэтому они обращаются к астрологии.
Западные эксперты пишут: нет ничего постыдного в любопытстве к своим коллегам, однако полезнее (и значительно более профессионально) ознакомиться с культурой компании, ее миссией, преимуществами и ее репутацией среди сотрудников.