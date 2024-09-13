Песков заюлил после требования Эрдогана вернуть Крым Украине 6 13.09.2024, 13:49

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля отреагировал осторожно.

Россия не планирует остро реагировать на предположение Турции о возвращении Крыма в состав Украины. Москва продолжит партнерские отношения и будет пытаться убедить в «правильном» отношении к оккупации территории соседней страны. О позиции российского правительства пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал во время брифинга, говорится в Telegram-канале «РИА Новости».

Песков пояснил, что Турция и РФ остаются друзьями, независимо от заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возвращении Крыма в состав Украины. По его словам, у стран не совпадают мнения, поэтому российские коллеги будут дальше объяснять свою позицию и со временем «Анкара поймет Москву». В Кремле отметили, что Турция является партнером РФ и поэтому якобы страдает от «давления США».

«Тема относится к категории разногласий, которые есть между РФ и турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения», — привели журналист слова Пескова.

Отметим, 11 сентября Реджеп Тайип Эрдоган дистанционно присоединился к заседанию Крымской платформы, которое проходило в Киеве, рассказало агентство Anadolu. Он заявил, что является безоговорочным сторонником территориальной целостности и суверенитета Украины. Политик подчеркнул, что Крым должен вернуться в состав Украины, поскольку это соответствует нормам международного законодательства.

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