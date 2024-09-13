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Выпускников военных кафедр массово призывают на срочную службу

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  • 13.09.2024, 14:28
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Выпускников военных кафедр массово призывают на срочную службу

Появились доказательства.

О том, что выпускников белорусских вузов с военными кафедрами могут массово призвать на срочную службу, в начале сентября сообщили белорусские независимые СМИ. В частности, Devby приводил слова выпускника БГУИР, который рассказал, что пошёл учиться на военную кафедру, так как полагал, что это гарантированно избавляет от службы в армии после окончания вуза.

Но его приятеля, который учился курсом старше, «…призвали как офицера — и отказаться было нельзя». Издание поискало подобные случаи и оказалось, что выпускники этого года сетуют, полагая, что «заберут 90%».

«Флагшток» нашел подтверждение этой тенденции: только в Мозырский пограничный отряд прибыло 13 молодых офицеров. Это выпускники не только профильных Института пограничной службы и Военной академии, но и «гражданских» БГУТ и БНТУ.

11 сентября с офицерами, прибывшими «для дальнейшего прохождения службы», был проведен ритуал принятия в офицерское собрание воинской части, сообщили в погранотряде, подчеркнув, что лейтенантов ждет служба на границе с Украиной.

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