Белорус снял со здания в Копыле лукашенковский флаг 13.09.2024, 18:42

Его искали по следу руки на водосточной трубе.

Против солигорчанина, который снял со здания Копыльского территориального центра соцобслуживания красно-зеленый флаг, возбудили уголовное дело.

Как сообщает «Медиазона», представитель администрации центра соцобслуживания рассказал милиции, что со здания пропал красно-зеленый флаг. Специалист якобы обнаружил след руки на водосточной трубе.

По результатам проверки оказалось, что след оставил житель Солигорска 1994 года рождения.

Милиционеры задержали солигорчанина.

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