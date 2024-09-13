Белорус снял со здания в Копыле лукашенковский флаг
- 13.09.2024, 18:42
Его искали по следу руки на водосточной трубе.
Против солигорчанина, который снял со здания Копыльского территориального центра соцобслуживания красно-зеленый флаг, возбудили уголовное дело.
Как сообщает «Медиазона», представитель администрации центра соцобслуживания рассказал милиции, что со здания пропал красно-зеленый флаг. Специалист якобы обнаружил след руки на водосточной трубе.
По результатам проверки оказалось, что след оставил житель Солигорска 1994 года рождения.
Милиционеры задержали солигорчанина.