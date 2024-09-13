Bild: ВСУ до конца года примут на вооружение средние дроны-перехватчики с неподвижным крылом
- 13.09.2024, 19:48
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Киев все больше делает ставку на собственные дроны.
Киев всё больше делает ставку на собственные дроны-перехватчики, которые должны сбивать российские в небе. Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке выделяет три их вида:
- Малые дроны-перехватчики. Должны сбивать российские квадрокоптеры и разведдроны. ВСУ уже ввели их в действие, каждую неделю они успешно таранят около 50 малых беспилотников РФ. На первом фото — украинский квадрокоптер (тень) за секунду до столкновения с российским Supercam S350.
- Средние дроны-перехватчики с неподвижным крылом (второе фото). Малые дроны из первой группы могут пролететь лишь несколько километров на малой высоте. Их более крупные аналоги из второй категории — до 60 км на высоте до 4 км. Они проходят испытания и, как ожидается, будут применяться уже в этом году.
Большие дальнобойные дроны-перехватчики. Нужны для уничтожения иранских дронов Shahed, известных в России как «Герань». Чтобы их сбить, нужно иметь скорость не менее 200 км/ч и дальнобойность в 200-500 км, при этом по приемлемой цене.
Сейчас у Украины нет таких систем, их должны разработать к 2025 году. Иранские дроны сбивают западными ракетами Patriot или Iris-T, один выстрел которых обходится в 4 млн и 500 000 евро соответственно. А сами «Герани» стоят лишь 50 000 евро.