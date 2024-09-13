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10 самых популярных фильмов на Netflix

  • 13.09.2024, 20:02
  • 1,822
10 самых популярных фильмов на Netflix

Их хочется пересматривать снова и снова.

«24 канал» собрал список самых популярных фильмов на Netflix за последнюю неделю. В этом списке вы найдете разножанровые ленты, которые несомненно стоит посмотреть.

От классических премьер до новейших релизов – каждый фильм был выбран на основе популярности и отзывов зрителей:

«Ребел-Ридж»

Бывший морпех, преданный брат и настоящий борец за справедливость, сталкивается с трудностями, когда пытается внести залог за своего брата. После того как деньги, предназначенные для этого, попадают в руки коррумпированных полицейских, ситуация оказывается еще хуже, чем он мог представить.

Вскоре он осознает, что его борьба за справедливость только начинается. Вступая в бой с коррупцией, которая пронизывает небольшой городок, бывший морпех отправляется на путь расследований и противостояния, чтобы восстановить справедливость и наказать виновных. Его борьба становится не только личной миссией, но и попыткой очистить систему от коррупции, подрывающей основы общества.

«Вкус свободы»

Молодая и талантливая девушка-повар, которая только что потеряла работу из-за того, что ее изысканная кухня не нашла спроса в скромном придорожном кафе, отправляется во Львов. Ее цель – наконец реализовать свою мечту и стать шеф-поваром в престижном ресторане европейской кухни.

Но судьба готовит для нее неожиданный поворот. В одном из львовских антикварных магазинов она случайно наталкивается на уникальную книгу, которая является частью забытого наследия украинской кухни Ольги Франко. Эта находка открывает ей новый мир и дарит незабываемые рецепты и секреты традиционной кухни, что меняет ее жизнь и карьеру навсегда.

«Союз»

Обычный строитель, который ведет спокойную и размеренную жизнь, неожиданно оказывается в центре событий, когда к нему обращается его школьная любовь с просьбой о помощи. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Оказывается, девушка, которую он когда-то любил, теперь связана с опасным миром шпионажа.

Строитель, не имея никакого опыта в этой области, вынужден окунуться в сложные и запутанные интриги, где на каждом шагу его подстерегают измены, опасность и смертельные тайны. Когда старые чувства начинают пробуждаться, он сталкивается с дилеммой: как сохранить собственную жизнь и помочь той, кто обратилась к нему со столь рискованной миссией?

Случайный герой, он учится выживать в новом для себя мире, где каждая ошибка может стоить жизни.

В списке самых популярных фильмов вы найдете не только новинки, но и другие высокорейтинговые ленты, которые поражают разнообразием жанров и тем.

- «Двойник»

- «Стук в дверь»

- «Новички»

- «Кейт и Лео»

- «Кот в сапогах 2: Последнее желание»

- «Пришелец Павел»

- «Непокоренный»

Эти фильмы уже получили признание зрителей и критиков, поэтому они точно заслуживают того, чтобы стать вашими новыми фаворитами.

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