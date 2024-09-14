На юге Польши возникла угроза масштабного наводнения 14.09.2024, 9:28

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Ночью эвакуировано несколько сотен человек.

Этой ночью в ряде населенных пунктов на юге Польши из-за сильных дождей возникла угроза наводнения. Превышены аварийные отметки на более чем 20 реках, эвакуировано несколько сотен человек.

«Это была тяжелая ночь для жителей Опольсого и Нижнесилезского воеводства. Несколько сотен жителей были вынуждены покинуть свои квартиры из-за повышения уровня рек. К непрекращающимся дождям добавился порывистый ветер. Создан кризисный штаб», — сообщает Радио TokFM.

Wodospad Szklarki

Prosimy o ostrożność i rezygnację z wycieczek w niebezpieczne miejsca. Fot. Ewa Dobrowolska pic.twitter.com/IObOWtPpL7 — KPN profil oficjalny (@Karkonoski_PN) September 14, 2024

Уровень воды в реках Польши продолжает растет. Из-за сильных дождей в основном в Нижнесилезском, Опольском, Силезском и Малопольском воеводствах Институт метеорологии и управления водными ресурсами издал ночью предупреждения.

Самая сложная ситуация в настоящее время находится в городе Ополе. В связи с повышением уровня рек было принято решение об эвакуации части жителей села Морув и более 400 жителей Глухолаза. С пятницы на месте находится министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк. В восемь часов утра был созван чрезвычайный штаб.

Уровень реки Белой Глухолазской превысил на метр критический уровень. Ночью опольские пожарные выезжали по сигналам тревоги более 500 раз, прежде всего на юге региона, где вышла из берегов реки Страдунь, вода затопила дворы местных жителей.

Помощь в борьбе со стихией оказывает польская армия.

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