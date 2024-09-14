В Госдуме призвали ударить ядерной бомбой по России

В Госдуме призвали ударить ядерной бомбой по России15
- 14.09.2024, 9:29
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Чтобы «человечество задумалось».
Многие иностранные политики стали забывать об угрозе, которую несет ядерное оружие, и России стоит напомнить миру об этой опасности. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Колесник, предложив взорвать ядерную бомбу на территории РФ.
«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — сказал Колесник в беседе с «Лентой.ру», рассуждая о том, что Украина якобы намеревается применить «грязную бомбу».
При этом депутат посетовал, что мир, по его мнению, забыл о трагедиях в Чернобыле, Хиросиме и о том, насколько разрушительным может быть все, что связано с ядерным оружием.