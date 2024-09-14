Хренин в Китае начал пугать Лукашенко захватом власти 14.09.2024, 12:24

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Виктор Хренин

Министр обороны заявил о подготовке освободительного рейда белорусских добровольцев.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) пожаловался на нарушение воздушного пространства Беларуси. Это прозвучало в ответ на вопрос о ситуации на белорусско-украинской границе.

Ее глава оборонного ведомства назвал «напряженной».

«Мы видим, что на сегодняшний день со стороны Украины сосредоточен довольно большой контингент. Мы видим, что против нас постоянно ведется разведка, проходят провокации в виде нарушения нашей государственной границы в воздушном пространстве различными беспилотными летательными аппаратами», — заявил он, не указав принадлежность БПЛА.

«Соответственно, мы тоже увеличили группировку наших военных на южном операционном направлении. Основными триггерами принятия этого решения стали постоянные провокации с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь. И, конечно же, провокация в Курской области», — сказал министр.

По его мнению, в Украине «готовятся различные экстремистские формирования» из уехавших белорусов, которые «открыто заявляют, что они готовятся зайти к нам на территорию и осуществить захват власти силовым путем».

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