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Синоптики: Мощный циклон «Борис» затронет и Беларусь

  • 14.09.2024, 13:35
  • 2,476
Синоптики: Мощный циклон «Борис» затронет и Беларусь

Он уже вызвал наводнения в Польше и Центральной Европе.

В центральной Европе циклон «Борис» вызвал масштабное выпадение осадков. На юге Польши из-за наводнения пропало электричество, а в некоторых городах объявили эвакуацию населения. Чего стоит ожидать от погоды белорусам и затронет ли мощный циклон Беларусь? Сайт «Телеграф» посмотрел, какие прогнозы дали специалисты на 14 сентября и ближайшие дни.

В некоторых частях Центральной Европы за последние 2 дня уже выпало огромное количество осадков и случились наводнения. В частности, на юге Польши из русла вышла река Мора, из-за чего пришлось эвакуировать жителей нескольких деревень. Уровень воды в реке Бяла-Глухоласка превысил аварийную отметку на один метр. Спасатели эвакуировали 400 горожан.

«Тяжелая ночь в Глухолазах. До 3 часов ночи из-за ухудшающегося состояния Бялы-Глухоласки мэр принял решение эвакуировать жителей нескольких улиц, прилегающих к реке», — сообщил польский министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

По прогнозам европейских синоптиков, циклон «Борис» продолжит буйствовать вплоть до 16 сентября.

А что в Беларуси?

Как заметили специалисты Telegram-канала Nadvorie, дождливый циклон косвенно затронет и Беларусь. В частности осадков и возможного усиления ветра стоит ожидать 14 сентября на юго-западе Республики.

«Ближе к вечеру ждем ливни с грозами», — написали в телеграм-канале.

Также там произвели расчет осадков, которых стоит ожидать в странах Европы и Беларуси из-за циклона «Борис» в ближайшие 3 дня. Также специалисты Nadvorie объяснили, чем обусловлена мощность циклона.

По их словам, одна из «систем циркуляции старого циклона «Н0», который поливал Австрию и Чехию в пятницу, сольется с «более свежей (циркуляцией) «Н1».

«Таким образом, вместо того, чтоб затухнуть он превратится в холодный малоподвижный вихрь. Циклон получит новую энергию в виде тепла и влаги. Произойдет процесс его регенерации: опять усилятся процессы облакообразования, интенсивность осадков вырастет», — рассказали авторы телеграм-канала.

Прогноз с дождями на западе страны выдали и в Белгидромете.

На субботу, 14 сентября, там спрогнозировали кратковременные дожди по западу страны, а в отдельных районах пообещали грозы. Но на остальной территории Беларуси ожидать дождей в этот день не стоит, уверены госиноптики. Температурный максимум днем по стране покажет до +29°С, по западу Беларуси будет прохладнее от +21 до +23°С.

В Минске, в котором в этот день отмечают День города, осадков также не ожидается. Днем столбик термометра покажет от +25 до +27°С, вечером — от +17 до +20°С. Ветер будет умеренным.

По данным специалистов, на период с 14 по 16 сентября в Беларуси на большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность, которой присвоен 5 класс горимости.

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