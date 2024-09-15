Врач хотела купить горящий тур в Турцию, но осталась без денег и отпуска 15.09.2024, 5:35

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Что случилось?

Врач из Витебска стала жертвой мошенников, когда собиралась на отдых. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В поисках выгодного предложения для поездки к морю врач наткнулась на заманчивое объявление в Instagram о горящих турах в Турцию. Заинтересовавшись, она начала переписку с якобы представителем турфирмы, который позже перевел общение в Telegram.

Мошенники мастерски описали все преимущества тура, условия проживания и отдыха, убедив «клиентку», что для бронирования нужно сначала перевести половину стоимости, а после оформления документов — остаток.

Доверившись, женщина перевела 2948 рублей двумя платежами на указанный счет. Как только деньги были отправлены, связь с «туроператором» оборвалась, и мошенники исчезли, оставив ее без денег и отпуска.

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