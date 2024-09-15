Старейшая пивоварня Баварии закроется после 334 лет работы 2 15.09.2024, 15:34

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130 лет она принадлежала одной семье.

Одна из старейших пивоварен Баварии — Schlössle-Bier — закроется из-за убытков после 334 лет работы, передает Bild.

Пивоварня, расположенная в городе Ной-Ульм, прекратит производство пива в декабре, пишет издание. Ее владелец Криста Цоллер сказала изданию, что предприятие больше не может конкурировать с промышленными гигантами.

«Потребление пива падает, но цены на сырье и энергию растут. Мы уже десять лет терпим убытки в пивоваренном бизнесе», — пояснила Цоллер.

Чтобы средств хватало на закупки нового оборудования, цены на пиво должны быть вдвое выше текущих, считает предприниматель. Дополнительные проблемы частным пивоварням Германии создает бюрократия, полагает она.

При пивоварне у Цоллер есть ресторан, его она закрывать не намерена. Он давал большую часть прибыли, которая покрывала убытки пивоварни, и продолжает ее приносить, пояснила предприниматель.

Соответствующее объявление о прекращении деятельности уже появилось на сайте Schlössle-Bier. В сообщении сказано, что продажи продукции будут постепенно прекращены в течение нескольких недель.

Продажи и производство пива падают в Германии много лет. По данным Федерального статистического управления, за первые шесть месяцев 2023 года продажи снизились на 2,9% по сравнению с январем—июнем 2022-го. Это на 12,2% меньше, чем десятью годами ранее. В то же время в январе—мае 2024-го продажи пива выросли на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го — до 3,4 млрд литров.

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