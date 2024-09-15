На Трампа снова совершили покушение?19
- 15.09.2024, 22:02
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Выстрелы прозвучали «в непосредственной близости от него».
Во Флориде рядом с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом стреляли.
Сейчас Дональд Трамп в безопасности после выстрелов «в непосредственной близости от него», заявил представитель его предвыборного штаба Стивен Чунг, передает CNN.
«Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в непосредственной близости от него. На данный момент никаких дополнительных подробностей нет», — говорится в заявлении.
Бывший президент играл в гольф в международном гольф-клубе Trump в Уэст-Палм-Бич. По словам источника CNN, клуб был немедленно закрыт.