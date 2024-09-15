В Копенгагене продали часть самой дорогой нумизматической коллекции в мире 15.09.2024, 22:47

Почти 15 млн евро за 286 монет.

В субботу, 14 сентября, на аукционе в Копенгагене были распроданы первые 286 монет из уникальной нумизматической коллекции датского магната Ларса Эмиля Брууна. За часть собрания миллионера, умершего больше ста лет назад, выручили 14 820 900 евро, сообщает TV 2 Kosmopol.

Субботний аукцион продолжался восемь с половиной часов. На нем была продана лишь часть коллекции монет, медалей, жетонов и банкнот Брууна, общую стоимость которой до начала торгов оценивали в полмиллиарда датских крон (около 72,5 млн евро).

Ларс Эмиль Бруун владел успешным бизнесом по оптовой продаже сливочного масла. В 1859 году он начал собирать монеты, часть которых унаследовал от своего дяди. В 1885 году предприниматель стал одним из основателей Датского нумизматического общества.

Завещание умершего в 1923 году миллионера содержало необычное требование: его коллекцию из 20 тысяч редких экспонатов нельзя было продавать в течение 100 лет. Все это время она хранилась сначала в бывшей королевской резиденции Фредериксборг, а затем — в Национальном банке Дании. Там она служила резервом для Королевской коллекции монет и медалей в Копенгагене: если бы та погибла в результате пожара, кражи или другого подобного события, коллекция Брууна по его воле досталась бы государству. Такое решение бизнесмен принял из-за отгремевшей незадолго до этого Первой мировой войны, опустошившей казну многих стран Европы (но не нейтральной Дании).

Никаких катаклизмов с Королевской коллекцией за 100 лет не случилось, и впечатляющее собрание Брууна перешло в распоряжение его наследников. Одной из самых ценных в коллекции считается золотая монета 1496 года, отчеканенная в период короля Дании и Норвегии Ганса. Это одна из первых золотых датских монет.

Еще до начала аукциона Национальный музей Дании воспользовался правом первоочередного выкупа и приобрел семь редких датских и норвежских монет (шесть золотых и одну серебряную), отчеканенных в XV—XVII веках.

Аукционный дом Stack’s Bowers, выступающий в роли организатора торгов, называет коллекцию Брууна самой ценной коллекцией монет, которая когда-либо выставлялась на продажу в мире.

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