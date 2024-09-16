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Евросоюз изменил порядок ввоза животных из Беларуси

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  • 16.09.2024, 10:32
Евросоюз изменил порядок ввоза животных из Беларуси

Новые правила вступили в силу сегодня.

Беларусь и Россию исключили из списка стран, освобожденных от обязанности проходить тест на титр антител к вирусу бешенства, напоминает Dzik Pic.

Новые правила вступили в силу с 16 сентября.

Изменения предусматривают трехмесячный период ожидания для собак, кошек и хорьков перед въездом на территорию Европейского Союза, который отсчитывается со дня забора крови для исследования.

Если питомец едет в Евросоюз

Главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович ранее предупреждала, что с сентября этого года:

— для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси нужно проводить тест на антитела к бешенству;

— образец теста на антитела к бешенству нужно взять как минимум через 30 дней после вакцинации против бешенства и как минимум за 3 месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС;

— тест должен проводиться в утвержденной лаборатории.

Питомцы также обязаны иметь ветеринарный сертификат образца ЕС, выданный государственным ветеринаром третьей страны. А еще — подкожный микрочип или татуировку (сделанную до 3 июля 2011 года).

А что, если питомец возвращается из ЕС в Беларусь?

У такого животного должен быть паспорт домашнего животного для ввоза в ЕС; подкожный микрочип или татуировка; прививка от бешенства.

Также с 16 сентября должна быть предоставлена информация, что животное серологически проверили на антитела к бешенству перед выездом из ЕС.

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