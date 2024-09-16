закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше нашли редкий кельтский шлем

  • 16.09.2024, 10:53
В Польше нашли редкий кельтский шлем
Фото: B. Kaczyński. Państwowe Muzeum Archeologiczne

Может быть самым древним из обнаруженных в стране.

В Польше нашли редкий кельтский шлем, который может быть самым древним из обнаруженных в стране. Об этом сообщает Arkeonews.

В оборонительном сооружении площадью около 3 Га ученые обнаружили редкий бронзовый шлем IV века до нашей эры, а также 300 кельтских предметов, включая топоры, копья, меч и декоративную упряжь лошадей. Кельтский шлем был редчайшей находкой.

«Это первый шлем в своем роде, найденный в Польше, и самый древний шлем, когда-либо обнаруженный в стране», — заявили ученые из Государственного археологического музея в Варшаве.

Народ, создавший шлем, процветал в Европе примерно с 450 г. до н.э. до захвата их земель Римской Республикой в I веке до нашей эры. Находка означает, что кельты присутствовали не только на юге Польши, как считалось ранее, но и в северном регионе — Мазовии. Также открытие может привести к пересмотру торговых путей Европы времен раннего железного века. Присутствие следов пожара предполагает возможные конфликты между племенами кельтов и вандалов.

Фото: B. Kaczyński. Państwowe Muzeum Archeologiczne
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов