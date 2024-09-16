Ночью российский «Шахед» снова залетел в Беларусь

Ночью российский «Шахед» снова залетел в Беларусь1
- 16.09.2024, 11:16
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Сделал несколько кругов и полетел в Украину.
В ночь с 15 на 16 сентября российский «Шахед» снова залетел в Беларусь. Он пересек границу в Гомельской области и провел около 20 минут над Полесским радиационно-экологическим заповедником, сообщает мониторинговая группа «Беларускi Гаюн».
По информации @eRadarrua и @vanek_nikolaev, беспилотник залетел в Гомельскую область из Киевской около 3:15и держал курс на Хойники. Сделав несколько кругов в Беларуси, «Шахед» вернулся в Украину около 3:40.
По информации «Гаюна», дежурная авиация ВВС РБ ночью не поднималась.