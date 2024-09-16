Белорусы Польши помогут пострадавшим от последствий наводнения 3 16.09.2024, 12:09

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Скоро стихия может добраться до Вроцлава.

Группа белорусов Вроцлава будет искать возможности оказать помощь тем, кто оказался в трудной ситуации из-за наводнения в польском воеводстве Нижняя Силезия, сообщает телеграм-канал сообщества.

Пострадавшим от стихии белорусам, которым необходима помощь, предлагается звонить (+48 730 673 903, +48 886 606 863) либо отправлять сообщения в упомянутый канал. Сообщество рекомендует не выходить и не выезжать на затопленные дороги; подготовить запас продуктов и питьевой воды; не приближаться к электрическому оборудованию за пределами дома; проверять грунт, если необходимо пересечь воду; сообщить свое местоположение местным службам, если необходима помощь (112 — общий номер экстренной помощи, 984 — водная служба спасения, +48 71 770 22 22 — центр управления кризисными ситуациями).

Отмечается, что 17–18 сентября могут произойти подтопления в самом Вроцлаве, что связано с повышением уровня воды в реках региона, которое среди прочего привело к прорыву одной из дамб.

В результате вызванных циклоном «Борис» ливней, обрушившихся на юго-западные регионы Польши 14 и 15 сентября, вода затопила населенные пункты Глухолазы и Клодзко, а город Лёндек-Здруй оказался отрезанным от дорожного сообщения. Эвакуировано более 2,5 тыс. человек, многие дома остались без электричества. Разрушены мосты, произошел прорыв дамбы в небольшом городе Строне-Слёнске. Уровень воды в одной из рек поднялся до 6,7 метра при допустимой отметке в 2,4 м. Погибло не менее трех человек.

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