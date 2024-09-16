Defense Express: ВСУ начали вторую фазу операции в Курской области 1 16.09.2024, 13:59

8,616

Наступление идет как минимум на трех участках.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины начали вторую фазу операции.

«В течение месяца россияне действительно накопили силы и начали проводить контратакующие действия в Курской области. Сейчас мы находимся на таком интересном этапе, когда наши войска проводят, как по мне, уже вторую фазу операции в Курской области, реагируя на российское наступление. Противник, используя наиболее подготовленные подразделения, подошел и захватил село Снагость, на некоторых участках начал продвигаться. Я бы выделил один населенный пункт, расположенный к востоку от Снагости, - Любимовка, которая стоит в 5 км от дороги из Коренева в Суджу. Это логистический путь, который и мы используем для удержания своих подразделений. Сейчас враг хочет пробиться на эту трассу, поэтому сконцентрировал там значительные силы», - отметил он в эфире «Эспрессо».

По его словам, когда россияне начали свои штурмы, ВСУ провели контрнаступательные действия. Сейчас Силы обороны наступают по меньшей мере три участка - Глушковский район, чуть западнее участка Кореневое - Снагость. Речь идет о населенных пунктах Веселое, Медвежье - они являются заходом в тыл той группировки россиян, которая осуществляет наступление по этому участку.

«Сейчас такой важный момент, когда враг пытается без дополнительных резервов удержать наше продвижение и усложнить нам логистику. А мы наоборот - создаем существенные угрозы для противника на этом участке, используя свой потенциал. А это говорит о том, что ситуация здесь будет достаточно динамичной. У нас есть силы и средства, которые позволяют и дальше удивлять захватчика, а с другой стороны - ставить его в крайне невыгодное положение на этом участке фронта», - подытожил Згурец.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com