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«Теневой флот» Путина прогнали с ключевой стоянки в Средиземном море

  • 16.09.2024, 18:22
«Теневой флот» Путина прогнали с ключевой стоянки в Средиземном море

Ранее «теневому флоту» уже пришлось покинуть Сеуту на побережье Северной Африки.

Теневой флот российских танкеров, который возит нефть в обход западных санкций, лишился ключевой стоянки в Средиземном море, где баррели переливались с судна на судно для дальнейшей транспортировки в Азию.

Военно-морской флот Греции еще на два месяца продлил учения в Лаконском заливе — в самом южном заливе материковой Греции и всей Европы, через который пролегает морской путь в направлении Суэцкого канала.

В результате залив, где в начале года ежемесячно с танкера на танкер переваливалось 200–400 тысяч тонн нефти из РФ, останется закрыт для всех коммерческих судов, в том числе российских, сообщает Bloomebrg со ссылкой на данные Гидрографической службы Греции.

Учения, де-факто закрывшие залив и запретившие движение судов у берегов юго-восточного Пелопоннеса, стартовали в начале мая и с тех пор неоднократно продлевались. В результате перевалка российской нефти близ греческого порта Каламата практически прекратилась, а трейдерам пришлось искать новые стоянки для танкеров.

Ранее «теневому флоту» уже пришлось покинуть Сеуту на побережье Северной Африки, которая была важной точкой для перегрузки топлива «борт-борт», поскольку испанские власти ужесточили правила в отношении STS-операций с нефтью.

По словам трейдеров, которых цитирует Reuters, операции по перевалке российской Urals «борт-борт» переместились на юг — в египетские порты Дамиетта и Порт-Саид, где поставщики нефти из РФ перегружают сырье с танкеров класса Aframax на более крупные суда VLCC, а также к берегам Мальты.

Летом новой стоянкой для «теневого» российского флота стала северная часть Эгейского моря. В июле не менее четырех танкеров с дизтопливом и газойлем общим объемом около 123 тысячи тонн вышли из российских черноморских портов Тамань и Туапсе в зону южнее греческого острова Хиос. С начала августа еще три танкера погрузили около 100 тысяч тонн в черноморском порту Туапсе и также направляются к Северо-Эгейским островам, по данным LSEG.

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