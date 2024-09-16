В Минске появятся новые электробусы «Витовт» 8 16.09.2024, 21:09

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Чем они отличаются от прежних?

До конца 2024 года Минск получит от компании BKM Holding (также известной как «Белкоммунмаш») 10 сочлененных электробусов модели Е433 серии «Витовт». От предшественников, поставленных городу ранее, их можно отличить по новой светотехнике. Но это далеко не единственное изменение, коснувшееся этих машин, пишет «Онлайнер».

Например, для входа в кабину водителя появилась отдельная дверь, а в салоне работает система климат-контроля. Для улучшения эксплуатационных характеристик обновили отсек низковольтных аккумуляторов. А для большего удобства подключения к зарядной станции токоприемник сдвинули ближе к передней оси.

Автономный ход обеспечивает система накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов. Время зарядки от 30% занимает до 10 минут, запас хода — до 15 км. Пресс-служба компании напоминает, что BKM Holding также выпускает электробусы с накопителями на базе литий-железо-фосфатных батарей с запасом хода до 250 км и планирует внедрить в будущие модификации гибридную систему.

Максимальная установившаяся скорость — 60 км/ч. Пневматическая подвеска оборудована системой наклона кузова. Электробус имеет систему накопления электроэнергии, образующейся при торможении. Срок службы ведущего моста, системы суперконденсаторов и гарантия на каркасы кузова — 10 лет. Заявлено, что уровень локализации комплектующих увеличился до 80%.

Пассажировместимость электробуса — 140 человек, в салоне предусмотрено 36 мест для сидения. Есть накопительные площадки с местом, организованным для размещения маломобильных пассажиров в креслах-колясках. Транспорт оборудован системой видеонаблюдения и USB-разъемами.

Сегодня в Минске работает 89 электробусов BKM Holding моделей Е433 Vitovt Max Electro (сочлененные), Е321 (короткие) и Olgerd. Эту технику можно встретить и в других городах Беларуси, а также России, Грузии и Азербайджана.

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