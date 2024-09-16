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Литва намерена денонсировать международные соглашения с Беларусью и РФ

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  • 16.09.2024, 21:19
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Литва намерена денонсировать международные соглашения с Беларусью и РФ

Президент Литвы внес заявление в Сейм.

Пока некоторые политики задавались вопросом, почему президент Гитанас Науседа с весны медлил с внесением в Сейм заявления о денонсации международных соглашений с Россией и Беларусью, в понедельник глава страны подписал предусматривающие это указы, пишет Delfi.

«Президент вносит в Сейм Литовской Республики заявление о денонсации соглашения между Правительством Литовской Республики и Правительством Республики Беларусь о поощрении и защите инвестиций, подписанное в Минске 5 марта 1999 года, и соглашения между Правительством Литовской Республики и Правительством Российской Федерации о поощрении и защите инвестиций, подписанного в Москве 29 июня 1999 года», - говорится в пресс-релизе Президентуры.

«Президент вносит в Сейм Литовской Республики предложение о денонсации соглашения между Правительством Литовской Республики и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых нарушений, подписанное в Москве 29 июня 1999 года», - говорится в сообщении.

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