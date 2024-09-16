Десантники подбили в Курской области одну из самых современных БМД россиян
- 16.09.2024, 22:03
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Видео.
Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в одном из населенных пунктов Курской области подбили современную российскую боевую машину десанта. Об этом сообщила пресс-служба ДШВ и опубликовала соответствующее видео.
Военные рассказали, что россияне зашли на БМД-4 в деревню, зная, что его контролируют ВСУ. Оккупанты вели стрельбу по жилой застройке с места остановки, а украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование.
«Огонь артиллерии при первых обстрелах повредил боевую машину противника. В то же время один из украинских FPV-дронов пытался нанести удар по вражеской броне, но сработала РЭБ», – говорится в сообщении.
Второй и третий полетs оказались успешными. Машина откатилась, раненый и контуженый десант разбежался по руинам российской деревни, резюмировали в ДШВ.