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США ввели санкции против чиновников МВД и политиков Грузии

  • 16.09.2024, 22:21
США ввели санкции против чиновников МВД и политиков Грузии

Новые ограничения касаются четырех человек.

В понедельник, 16 сентября, Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против лиц, «подрывающих фундаментальные свободы, в частности свободу слова, в Грузии». Об этом идет речь на сайте американского Минфина.

Под ограничения попали два чиновника и два частных лица в связи с жестоким подавлением мирных протестов и расправами с политическими оппонентами.

Санкции касаются директора департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Миллери Лагазаури, а также лидеров пророссийской партии и движения Alt-info Коку Моргошиа и Зуру Махарадзе.

«Сегодняшняя акция подчеркивает нашу обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и усилиями ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей», – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брэдли Смит.

Он добавил, что США остаются преданными привлечению к ответственности тех, кто стремится подорвать права грузинского народа.

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