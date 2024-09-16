США ввели санкции против чиновников МВД и политиков Грузии
- 16.09.2024, 22:21
Новые ограничения касаются четырех человек.
В понедельник, 16 сентября, Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против лиц, «подрывающих фундаментальные свободы, в частности свободу слова, в Грузии». Об этом идет речь на сайте американского Минфина.
Под ограничения попали два чиновника и два частных лица в связи с жестоким подавлением мирных протестов и расправами с политическими оппонентами.
Санкции касаются директора департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Миллери Лагазаури, а также лидеров пророссийской партии и движения Alt-info Коку Моргошиа и Зуру Махарадзе.
«Сегодняшняя акция подчеркивает нашу обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и усилиями ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей», – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брэдли Смит.
Он добавил, что США остаются преданными привлечению к ответственности тех, кто стремится подорвать права грузинского народа.