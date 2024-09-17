Белоруса Андрея Мелешко депортировали из Грузии в Польшу 17.09.2024, 7:55

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Его вместе с несовершеннолетней дочерью продержали в аэропорту в Кутаиси 20 часов.

Активиста белорусской диаспоры в Грузии Андрея Мелешко вместе с несовершеннолетней дочерью продержали в аэропорту в Кутаиси 20 часов, а рейс в Варшаву задержался более чем на 8 часов, сообщил в «Фейсбуке» журналист «Белсата» Алесь Левчук.

Поскольку связи с Андреем Мелешко долгое время не было, пошли слухи, что его могут вместо Польши депортировать в Беларусь, посадив на самолет в Минск. Такая перспектива ничего хорошего ему не предвещала.

Но в конце концов уже в полночь пришло известие, что Мелешко с дочерью сели в самолет, вылетевший на Варшаву.

В Грузии остались жена и вторая дочь Мелешко.

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