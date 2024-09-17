Брянскую область РФ за пять часов атаковали 15 беспилотников 17.09.2024, 8:00

3,096

Удары по военным объектам.

Вечером 16 сентября Министерство обороны РФ сообщило в телеграм-канале, что силы ПВО за час, с 21:55 по 22:55, сбили восемь беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Еще один дрон российские военные уничтожили в Курской области.

В ночь на 17 сентября, в 03:14, телеграм-канал брянского губернатора Александра Богомаза написал, что еще семь БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО.

Как обычно, первоначально сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

В Брянской области есть крупный военный аэродром и расположены несколько военных частей, что объясняет постоянные атаки на регион.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com