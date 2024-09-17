Брянскую область РФ за пять часов атаковали 15 беспилотников
- 17.09.2024, 8:00
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Удары по военным объектам.
Вечером 16 сентября Министерство обороны РФ сообщило в телеграм-канале, что силы ПВО за час, с 21:55 по 22:55, сбили восемь беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Еще один дрон российские военные уничтожили в Курской области.
В ночь на 17 сентября, в 03:14, телеграм-канал брянского губернатора Александра Богомаза написал, что еще семь БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО.
Как обычно, первоначально сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.
В Брянской области есть крупный военный аэродром и расположены несколько военных частей, что объясняет постоянные атаки на регион.