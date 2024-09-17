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ВСУ из HIMARS накрыли полсотни оккупантов на полигоне в Донецкой области

  • 17.09.2024, 10:51
ВСУ из HIMARS накрыли полсотни оккупантов на полигоне в Донецкой области

И это не первый удар по этой базе.

Вооруженные силы Украины ударом из HIMARS ликвидировали полсотни оккупантов. Сообщается, что удар пришелся по скоплению оккупантов в оккупированной Донецкой области.

«Все усеяно телами людей, которые поверили Путину, решили заработать денег.

Этот полигон находится возле Донецкой окружной дороги, туда прилетает постоянно.

Но командование ВС РФ это вообще не беспокоит. Просто пишут, что «пропали без вести», и деньги никто не выплачивает», — говорится в сообщении, опубликованном в российском паблике.

Сайт Charter97.org не публикует видео последствий удара из-за жестких сцен. Видео можно посмотреть по ссылке.

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