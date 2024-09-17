В России убили политактивиста Виталия Иоффе
- 17.09.2024, 12:15
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Он регулярно выходил на пикеты с антипутинскими плакатами.
В Петербурге убили 53-летнего активиста Виталия Иоффе, который регулярно выходил в пикеты с пацифистскими и антипутинскими плакатами, что было очень смело для нынешней России, сообщает ASTRA.
Как пишет Mash, подозреваемый в убийстве — 20-летний квир-активист, идентифицирующий себя как женщина. По данным канала, он нанес Иоффе не менее 20 ножевых ранений.
У Виталия Иоффе остались две дочери.