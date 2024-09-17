«Зеленский предупредил Лукашенко» 4 17.09.2024, 13:27

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Владимир Зеленский

Что стоит за словами украинского президента о Беларуси.

На днях президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой подтвердил, что российские войска начали контрнаступление в Курской области, а также упомянул Беларусь.

«Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану. Что касается Беларуси. Скопление видим. Видим давно. Контролируем этот процесс», — заявил Зеленский.

Что стоит за этими словами главы Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Я вижу здесь три адресата: это и предупреждение белорусских властей, и сигнал украинскому обществу (видим и контролируем ситуацию), и сигнал международным партнерам.

Украина не только видит концентрацию войск на границе, но и знает, что белорусская армия давным-давно опустошила свои склады боеприпасов, отдав их России. Они отправлены на фронты украинского Востока и Юга. Также и большая часть техники белорусской армии была передана РФ.

Мы прекрасно понимаем, что и белорусские военные, и народ не хотят воевать с Украиной. Не видят в этом смысла и потребности. Поэтому мы спокойно реагируем на это.

В Украине в целом сейчас доминирует настроение: меньше говорить и спокойно воспринимать. Знаете, мы за последние годы столько всего пережили, что стараемся реагировать спокойно. Это штатная ситуация.

На северной границе Украины (где есть скопление белорусских вооруженных сил) и на других участках давно имеются заминированные, укрепленные территории. Там размещены подразделения, которые периодически меняют. Если на белорусской территории где-то собирается армия, то и со стороны Украины тоже собирается, но мы просто об этом не говорим. Но она есть, готова защищать границу.

Подчеркну, мы знаем, что белорусы и армия не хотят воевать против Украины. Белорусская власть, Минобороны и другие структуры также знают, что в случае вступления Беларуси в эту авантюру Путина, сейчас реакция будет другой, чем в 2022-ом.

Тогда Украина стерпела, стерев кровь. Сегодня же у Украины есть достаточно сил и средств, чтобы достать все что угодно и где угодно. Если дроны уже долетают до Урала, то места белорусского ВПК вполне в зоне поражения. Более того, белорусские военные также понимают, что приграничные города белорусского Юга (Гомель, Речица и так далее) очень близки к украинской границе.

Мы же понимаем значение Мозырского НПЗ, а он в досягаемости даже ствольной артиллерии Украины. Лукашенко тоже это прекрасно понимает и боится.

Я лично надеюсь, что все эти моменты пройдут, российская империя развалится и у Украины будут нормальные, партнерские отношения Беларусью.

Но есть другая угроза. Если снова будут какие-то учения, российские войска снова придут в Беларусь, то белорусская власть их не проконтролирует, они могут пойти на провокации. Тогда Украина будет вынуждена ответить.

Большой угрозой для безопасности Беларуси в данный момент есть появление на ее территории российских войск.

— В Беларуси как раз планируются учения совместной с РФ Региональной группировки войск.

— К этому я и веду. Вы правильно поняли. Это достаточно рискованная ситуация. Если появится большое количество военной техники, вооружений, она будет ехать по железной дороге. Это нереально скрыть в сегодняшних условиях.

В интересах всей Беларуси создавать общее настроение, что российских войск ей не нужно. Лукашенко — «друг» главного агрессора мира, над Беларусью летают беспилотники, которые запущены силами России и которые Беларусь не контролирует.

Что касается риторики про ядерное оружие и «какие мы сильные», то пускай пропагандисты Лукашенко немножко включат мозг и поймут, что если у вас размещено такое оружие и, не дай Бог, там кто-то зашевелится, туда же в первую очередь и прилетит.

Беларуси не нужен новый Чернобыль и новые катастрофы. Лукашенко же создает ситуацию, когда он, как я говорил вам в интервью ранее, как шакал Табаки бегает около Шер-Хана. Он подставляет Беларусь под санкции, под проблемы, под удар. Беларусь — военная цель ведь, где размещены арсеналы, в том числе ядерные. Чем ближе Беларусь к РФ, тем больше угроза втягивания Беларуси в ненужную для нее войну.

— Влияет ли как-то ситуация в Курской области на Лукашенко? Если спроецировать эту ситуацию на Беларусь, то будет ли Путин защищать его?

— В данный момент Путин себя не может защитить. Как он сможет защитить Лукашенко? Ситуация в Курской области очень показательная и повлияла на Беларусь и власть. Лукашенко и его окружение очень занервничали. Они поняли, что останутся один на один. Начали проводить и «учения», и показуху, и так далее. Мы с вами на протяжении последних лет говорили (и это совпадает с тем, что говорят белорусские добровольцы на фронте), что освобождение Беларуси произойдет через победу Украины.

Мы видим ситуацию в Курской области, когда в России началась нестабильность, а мы с вами еще застанем, когда в РФ начнутся внутренние войны. Римская империя распадалась несколько столетий. Российская же империя распадается с начала 90-х, и сейчас одна из активных фаз.

Она пыталась себя восстановить, но все пришло к тому, что она рассыпается. И Курская область — это первый такой сигнал, проба того, что будет в перспективе. Поэтому, подчеркну, Путин Лукашенко не защитит. Он себя не может защитить.

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