Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии 17.09.2024, 13:23

Кандидатуры должен утвердить еще и Европарламент.

Во вторник, 17 сентября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав.

Об этом сообщает Euronews.

По словам фон дер Ляйен, состоялись следующие назначения:

• премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности;

• экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс — Еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса;

• словенский дипломат Марта Кос станет Еврокомиссаром по вопросам расширения. Она будет работать над поддержкой Украины и помощью странам-кандидатам в подготовке к вступлению в ЕС;

• исполняющий обязанности постоянного представителя Польши при ЕС Петр Серафин займет должность Еврокомиссара по вопросам бюджета, борьбы с мошенничеством и государственного управления;

• люксембургский политик Кристоф Хансен — Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства и продовольствия;

• хорватский политик Дубравка Шуица станет Еврокомиссаром по вопросам Средиземноморья.

При этом кандидатуру каждого из членов Еврокомиссии, кроме фон дер Ляйен, еще должен утвердить Европарламент.

18 июля Европейский парламент переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии. Это стало ее вторым сроком на этом посту.

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