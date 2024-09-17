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ВСУ разрезают «котел» в Курской области на две части

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  • 17.09.2024, 14:36
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ВСУ разрезают «котел» в Курской области на две части

Удар нанесен в тыл россиян.

Российские войска в Курской области находятся под серьезным давлением, поскольку ВСУ захватили село Веселое, продвигаясь ближе к Глушково и потенциально разделяя котел для россиян на две части. Эта атака также направлена на удар в тыл российской группировки, которая пытается контратаковать

Заставить россиян вложить ресурсы в Курскую операцию, несомненно, было очень удачной идеей украинского высшего командования, сообщил немецкий военный эксперт, пишущий в социальной сети Twitter под ником Tendar, заметил «Диалог».

«Развитие района Глушково Курской области в России весьма интригует как на операционном, так и на стратегическом уровне. Российские каналы сообщают, что село Весёлое взято украинскими войсками, что, судя по видео, которые мы видели, весьма вероятно. Это сближает украинские войска с Глушково и грозит расколоть этот котел к югу от реки Сейм на две части», — подчеркнул эксперт.

Более того, что еще хуже для россиян, это удар ВСУ в тыл России в ходе продолжающегося контрнаступления ВС РФ, результаты которого в лучшем случае пока неясны. За исключением трех сел и нескольких неудачных атак дальше на восток, эксперты не увидели ничего, что подкрепляло бы российские успехи в Курской области.

«Заставить русских вложить ресурсы в Курск, несомненно, было самой удачной идеей украинского высшего командования», — подчеркивает аналитик.

«Происходит еще кое-что. Возможно, украинцы просто ждали этой российской контрнаступательной операции. Она не только вынуждает россиян ввести в действие свои войска, включая резервы в этом секторе, но и вдобавок выставить напоказ свои артиллерийские позиции. Теперь украинцы знают, каковы тактические намерения России. В ответ они теперь могут эффективно им противостоять. Это высокомобильная война, далёкая от окопных войн на Донбассе. Она вынуждает россиян вести войну, в которой они полностью терпят неудачу. На оперативном уровне я бы именно так действовал против российской армии», — добавил он.

Украинские операции к югу от Глушково только подтверждают это предположение. Украинская армия, очевидно, подготовилась к этому гамбиту и теперь наступает на очередное уязвимое место российской обороны, в то время как русские бездумно бегут на украинские укрепления.

«Сказать, что у россиян нет хороших планов, — это преуменьшение как в Курске, так и на Донбассе. Как всегда, они просто дико рубят и долбят, как бездумные рабы, своего врага, надеясь подавить его только числом, и в процессе потребляют безумно много ресурсов, при этом значительное их количество уничтожается. Это лишь подтверждает, что Украина в стратегическом плане все еще находится в режиме обороны, но никогда не упускает возможности воспользоваться ситуацией, когда она может нанести россиянам болезненный урон», — добавляет аналитик.

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