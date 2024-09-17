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Мерц станет кандидатом на пост канцлера Германии от ХДС/ХСС

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  • 17.09.2024, 18:50
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Мерц станет кандидатом на пост канцлера Германии от ХДС/ХСС
Фридрих Мерц

Официальное голосование немецкие консерваторы проведут 23 сентября.

Лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС) определились с кандидатурой на пост канцлера ФРГ на предстоящих выборах в бундестаг 2025 года, передает DW.

«Вопрос о кандидатуре канцлера решен. Это будет Фридрих Мерц. Меня это устраивает, и я открыто это поддерживаю», - заявил глава ХСС Маркус Зёдер во вторник, 17 сентября, после встречи с Мерцем в Берлине. Ранее не исключалось, что Зёдер сам может баллотироваться на пост канцлера от немецких консерваторов.

Глава ХСС подчеркнул, что полностью поддерживает Мерца и их общую цель: прийти на смену правящей светофорной коалиции и «вернуть Германию на правильный путь». Сам Зёдер намерен продолжить занимать посты председателя ХСС и премьер-министра Баварии. Окончательное решение о кандидатуре на пост канцлера руководство ХДС и ХСС должно принять 23 сентября, однако ожидается, что назначение Мерца одобрят подавляющим большинством голосов.

Оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС остается самой популярной в Германии политической силой. Проведенный в начале сентября опрос показал, что если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, то все три правящие партии не имели бы шансов остаться у власти. За социал-демократов проголосовали бы 15%, за «зеленых» — 11%, за либералов из СвДП - 4%. Итого в сумме — 30%.

Между тем оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС готовы поддержать 33% избирателей. Это максимальный показатель с марта 2021 года. Следующие выборы в бундестаг ФРГ намечены на 28 сентября 2025 года.

Конкуренция является частью необычной структуры блока ХДС/ХСС. Это независимые партии, но в германском бундестаге они совместно формируют единую фракцию. ХСС существует только в Баварии, а ХДС — во всех остальных немецких федеральных землях. До сих пор эти партии всегда договаривались об общем кандидате на пост канцлера. Обычно он был из ХДС. ХСС выдвигала своих представителей в 1980-м и 2002 годах — соответственно Франца-Йозефа Штрауса и Эдмунда Штойбера. Оба потерпели поражение от соперников из СДПГ.

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