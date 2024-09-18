Место финальной битвы Наполеона шокировало археологов 18.09.2024, 1:32

Открытие раскрыло новые подробности об одной из самых кровавых битв в истории.

Группа экспертов провела раскопки на месте битвы при Ватерлоо, которая состоялась в 1815 году. Они нашли огромную яму, наполненную костями. Она пролила свет на одну из самых кровавых битв в истории человечества, сообщает Popular Mechanics.

К моменту завершения битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 года на стороне Наполеона Бонапарта было убито, ранено или взято в плен около 40 тысяч человек. Потери противника оцениваются в 22 тысячи человек. И все же до недавнего времени на месте этой битвы удалось обнаружить лишь два полных скелета.

Waterloo Uncovered, «британская благотворительная организация, которая сочетает археологию с заботой о ветеранах», обнаружила один из них на ферме Мон-Сен-Жан в Бельгии. Считается, что здесь был расположен полевой госпиталь герцога Веллингтона.

После этого открытия группа решила вернуться на место обнаружения скелета, чтобы выяснить, что еще можно найти в этом районе. Хотя сам по себе скелет может показаться жуткой находкой, то, что они обнаружили в итоге, повергло их в шок.

Ученые описывают находку как «уникальную боевую траншею для расчистки». Но она была известна под гораздо более точным названием: кровавая яма.

Похоже, яму вырыли специально, чтобы сбрасывать в нее остатки после операций и трупы убитых животных. В противном случае, они бы переполнили полевой госпиталь. Согласно пресс-релизу, выпущенному Университетом Глазго, содержимое ямы представляло собой «залежи человеческих и животных останков, разделенных барьером из ящиков для боеприпасов, снятых с кожаных ранцев солдат».

Среди останков животных ученым удалось найти быка и «не менее семи коней». Большинство животных забили, но трое умерли после выстрела из мушкета в голову. С другой стороны ямы, ближе к месту, где в 2022 году был обнаружен полный скелет, ученые нашли то, что они описали как «куча» человеческих конечностей. Эти конечности были ампутированы, поскольку все они еще содержали «следы удаления пилой хирурга». Обнаружение ямы согласуется со свидетельствами очевидцев, которые описывали, что ампутированные конечности «были сложены во всех четырех углах двора».

«Я не могу вспомнить ни одного другого места, которое имело бы такое сочетание элементов. Это действительно уникально, в наполеоновской археологии и за ее пределами. Планировка траншеи, где все останки животных находятся по одну сторону ограждения ящика с боеприпасами, а все человеческие останки — по другую, убедительно свидетельствует о том, что люди, которые хоронили людей, пытались оказать им определенный уровень достоинства и уважения, несмотря на ужасающую сцену, с которой они столкнулись, очищая полевой госпиталь от мертвецов», - заявил археологический директор Waterloo Uncovered Тони Поллард.

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