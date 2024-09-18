Большой пожар и сильные взрывы: БПЛА атаковали Тверскую область РФ

Большой пожар и сильные взрывы: БПЛА атаковали Тверскую область РФ14
- 18.09.2024, 7:47
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Объявлена эвакуация жителей.
В ночь на 18 сентября Тверскую область России атаковали беспилотники. Местные жители слышали работу сил ПВО. Об этом пишет российские медиа ASTRA.
Как заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, в Торопце якобы в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. При этом, как сообщили местные жители, загорелся склад с боеприпасами.
Позже стало известно, что Руденя объявил о частичной эвакуации населения. Как оказалось, эвакуируют жителей в Западную Двину. При этом местные власти сообщили о сборе людей на эвакуацию на Базарной площади.
«Местные жители жалуются, что пенсионеры не могут сами добраться до площади, и не знают, как им эвакуироваться. Также никакой информации администрация не предоставляет о способах эвакуации для жителей деревень», — сказано в сообщении.