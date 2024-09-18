Рядом с Беларусью дроны взорвали воинскую часть РФ с ракетами для «Градов» 3 18.09.2024, 8:33

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В Торопце вспыхнул масштабный пожар с мощной детонацией.

В Тверской области (Российская Федерация) в ночь на 18 сентября произошел пожар в городе Торопец. Он возник на фоне атаки дронов и работы противовоздушной обороны в регионе.

Подробности сообщает РБК-Украина.

Российский город Торопец расположен к западу от Твери, и к востоку от Беларуси. Расстояние населенного пункта от границы с Украиной составляет около 488 км.

Под удар дронов попала воинская часть

Как пишет Telegram-канал 112, воинскую часть в городе Торопец Тверской области атаковали 6 беспилотников, 3 из которых якобы были сбиты ПВО, а остальные достигли цели.

«После чего начался мощный пожар и детонация на складах с боеприпасами», - говорится в публикации.

Обновлено: детонация может быть на складе с ракетами для «Градов» и минами

Утром в сети появились новые кадры об огненном ЧС в Тверской области. На месте работают пожарные.

Между тем росСМИ отмечают, что в Торопце находятся военные части в/ч 54 169 ТТ и 11777 - бывшая в/ч 55443. Судя по картам, пишет «Астра», горящие и детонирующие склады расположены в пригороде Торопца, рядом с селами Цыкарево, Кудино и Заречье.

А представитель Украинской добровольческой армии «Юг» и представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram рассказал, что пожар и детонация происходит на 107 арсенале.

«На хранении в котором находились боеприпасы, в том числе 122-мм ракеты для БМ-21 «Град», 82-мм мины, патроны и т.д.», - написал он.

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