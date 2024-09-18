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Politico: Из Европы пришли плохие новости для Путина

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  • 18.09.2024, 9:00
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Politico: Из Европы пришли плохие новости для Путина

Следующие пять лет будут ключевыми.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав ЕК. И для российского диктатора Владимира Путина новые лица являются плохими новостями, пишет Politico.

«Если Москва нуждалась в напоминании о том, что Брюссель все еще поддерживает Киев, то сегодня она его получила. Урсула фон дер Ляйен была решительным сторонником поддержки Украины в ее войне против России, и это отражено в ее пазле на второй срок. Два кандидата от стран Балтии получают ключевые портфели в отношениях с Россией. В дополнение к эстонке Каи Каллас, которая возглавит внешнюю политику ЕС, литовец Андрюс Кубилюс будет отвечать за новосозданный оборонный портфель», – пишет издание.

Отмечается, что Кубилюс будет отчитываться финскому комиссару, исполнительному вице-президенту по вопросам технологий, суверенитета, безопасности и демократии Хенни Вирккунен. И Хельсинки является одним из самых жестких критиков России в Европе.

Следующие пять лет будут ключевыми для подготовки расширения блока, в который войдут Украина, Молдова и страны Западных Балкан, отмечает Politico.

«Поэтому портфель вопросов расширения разделен на два, чтобы один комиссар мог сосредоточиться прежде всего на расширении, а другой – на интересах Европы в Средиземноморье, а именно на экономическом развитии и контроле за миграцией. Отвечать за расширение будет комиссар от Словении Марта Кос», – говорится в материале.

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