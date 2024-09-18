«Лукашенко и его окружение очень занервничали» 1 18.09.2024, 10:38

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Диктатор понял, что защищать его не будут.

Кандидат философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максим Плешко считает, что Курская операция ВСУ заставила Лукашенко бояться. Такое мнение он выразил в интервью сайту Charter97.org:

— В данный момент Путин себя не может защитить. Как он сможет защитить Лукашенко? Ситуация в Курской области очень показательная и повлияла на Беларусь и власть. Лукашенко и его окружение очень занервничали. Они поняли, что останутся один на один. Начали проводить и «учения», и показуху, и так далее. Мы с вами на протяжении последних лет говорили (и это совпадает с тем, что говорят белорусские добровольцы на фронте), что освобождение Беларуси произойдет через победу Украины.

Мы видим ситуацию в Курской области, когда в России началась нестабильность, а мы с вами еще застанем, когда в РФ начнутся внутренние войны. Римская империя распадалась несколько столетий. Российская же империя распадается с начала 90-х, и сейчас одна из активных фаз.

Она пыталась себя восстановить, но все пришло к тому, что она рассыпается. И Курская область — это первый такой сигнал, проба того, что будет в перспективе. Поэтому, подчеркну, Путин Лукашенко не защитит. Он себя не может защитить.

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