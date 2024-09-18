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«Лукашенко и его окружение очень занервничали»

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  • 18.09.2024, 10:38
  • 5,942
«Лукашенко и его окружение очень занервничали»

Диктатор понял, что защищать его не будут.

Кандидат философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максим Плешко считает, что Курская операция ВСУ заставила Лукашенко бояться. Такое мнение он выразил в интервью сайту Charter97.org:

— В данный момент Путин себя не может защитить. Как он сможет защитить Лукашенко? Ситуация в Курской области очень показательная и повлияла на Беларусь и власть. Лукашенко и его окружение очень занервничали. Они поняли, что останутся один на один. Начали проводить и «учения», и показуху, и так далее. Мы с вами на протяжении последних лет говорили (и это совпадает с тем, что говорят белорусские добровольцы на фронте), что освобождение Беларуси произойдет через победу Украины.

Мы видим ситуацию в Курской области, когда в России началась нестабильность, а мы с вами еще застанем, когда в РФ начнутся внутренние войны. Римская империя распадалась несколько столетий. Российская же империя распадается с начала 90-х, и сейчас одна из активных фаз.

Она пыталась себя восстановить, но все пришло к тому, что она рассыпается. И Курская область — это первый такой сигнал, проба того, что будет в перспективе. Поэтому, подчеркну, Путин Лукашенко не защитит. Он себя не может защитить.

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