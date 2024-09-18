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Удар БПЛА по Торопцу в России вызвал 17 землетрясений

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  • 18.09.2024, 11:03
  • 7,710
Удар БПЛА по Торопцу в России вызвал 17 землетрясений

Боеприпасы со взорванного склада отправляли в Беларусь.

После атаки на склад боеприпасов в городе Торопец Тверской области мониторинговыми сервисами было зафиксировано слабое землетрясение магнитудой 2,8 баллов. Об этом сообщает сервис Volcanodiscovery.

После этого было еще 16 слабых толчков магнитудой от 2 до 2,8 баллов.

«За последние 24 часа в Торопце произошло 17 землетрясений магнитудой 2,0+, самое сильное из которых составило 2,8 балла», — указано в сообщении.

Украинский беспилотник попал в 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ. Об этом сообщает украинский осOSINT-эксперт Tatarigam.

«Этот склад активно поставлял различные боеприпасы, в частности 122-мм ракеты для БМ-21 «Град», 82-мм снаряды и 7,62 между 2022 и 2024 годами», — говорится в сообщении.

«На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к «Град», С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к «Искандер» и начинали создавать запас северокорейских KN23», — отметил глава Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко.

Мониторинговые каналы также утверждают, что на складе в городе Торопец хранилось до 30 тысяч тонн различного боевого комплекта (далее — БК). После атаки был уничтожен целый «городок» БК и это, вероятно, является крупнейшим пораженным складом за всю войну — его размер составляет примерно 7,76 км². Сейчас атакованный склад продолжает детонировать.

Эти боекомплекты отправляли РЖД на запад, в Беларусь, затем пересекали границу снова в РФ и разгружали в Курске и Белгороде. Их уничтожение отразится «на оперативной группировке Север, в которую входит обеспечение войск Брянска, Курска и Белгорода».

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