У Кремля произошла стрельба 6 18.09.2024, 13:58

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Огнестрельные ранения получили трое мужчин.

Компания Wildberries, основанная Татьяной Бакальчук обвинила в попытке незаконного проникновения в офис своего мужа и акционера Владислава Бакальчука. Конфликт произошел у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор», который находится недалеко от Кремля, пишет The Moscow Times.

Несколько человек приехали к офису и началась стрельба. Огнестрельные ранения получили трое мужчин. Офис эвакуирован, на месте работает полиция.

Владислав Бакальчук выступал против объединения Wildberries с рекламной компанией Russ. В июле он заявлял, что его отстранили от управления бизнесом и что о создании совместной компании договорились без него. Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который после этого заявил, что в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Татьяна Бакальчук ответила, что «это не рейдерский захват, это развод».

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