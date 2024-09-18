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Задержали седьмого генерала из команды Шойгу

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  • 18.09.2024, 14:39
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Задержали седьмого генерала из команды Шойгу
Фото: Getty Images

За крупную взятку.

Российские следователи задержали начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2023 году Минобороны РФ в рамках исполнения гособоронзаказа заключило ряд госконтрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым (имя бизнесмена не называется). Исполнение контрактов, стоимость которых превысила 140 млн руб., контролировал Путилов.

«В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей», — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что мера пресечения для генерал-майора пока не избрана. Дело ведет Главное военное следственное управление.

Путин присвоил Путилову звание генерал-майора в мае этого года. На официальных сайтах Минобороны подробностей его биографии нет.

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