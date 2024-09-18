Белковский: Лукашенко проговорился о новом военном плане Кремля 12 18.09.2024, 15:42

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Станислав Белковский

Новое наступление с территории Беларуси?

Российский писатель, публицист Станислав Белковский обратил внимание на странности в поведении Лукашенко, который снова начал пугать Запад «третьей мировой войной» в случае вооруженного вторжения на территорию Беларуси.

«Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

А вот Станислав Белковский видит за этими угрозами белорусского диктатора нечто иное. Как отмечает эксперт, подобный «альтернативный сценарий похода на Минск» был возможен осенью 2022 года, когда на территории Беларуси еще не было российского ядерного оружия и, соответственно, у Кремля «не было повода защищать его и Лукашенко». Но тогда, по его словам, этот план не был поддержан Вашингтоном.

«И вот сейчас с Лукашенко что-то происходит. Может быть, ожидается как раз наоборот наступление российских войск с территории Беларуси. Какой-нибудь поход на Сумы и Чернигов. Это моя гипотеза. А для того, чтобы оправдать этот поход на Сумы и Чернигов, нужно сказать, что это превентивная операция для предотвращения вторжения на белорусскую территорию. Так или иначе, но отчего-то же Лукашенко вдруг ударился в это дело прямо сейчас. И нужно понять, для чего. Не является ли это анонсом некоторых вариантов дополнительных российских ударов на других направлениях. Может быть, будет ослаблена военная активность на Донбассе, и будет предпринята попытка через Сумы и Чернигов быстро продвинуться в направлении Киева. Таким образом это будет ассиметричным ответом на вторжение ВСУ в Курскую область», - предположил Белковский.

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