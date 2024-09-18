Латвия обратилась к властям Беларуси

Латвия обратилась к властям Беларуси1
- 18.09.2024, 17:14
Из-за пропажи своего гражданина.
Консульство Латвии в Витебске обратилось к белорусским властям по поводу исчезновения своего гражданина Эмилса Асариса, сообщает портал Delfi со ссылкой на информагентство LETA.
Ответа пока не получено.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите отметила, что ведомству известно о «возможном инциденте» — информация о возможном задержании мужчины поступила от его родственников.
В МИД подчеркнули, что «из-за проблем с соблюдением прав [человека] в Беларуси и России возможности Латвии предоставлять помощь своим гражданам в этих странах очень ограничены, а обмен информацией происходит очень медленно». В результате «сотрудничество Латвии с Беларусью в области юстиции сведено к минимуму».
По словам Эглите, «несмотря на то что Латвия неоднократно призывала своих граждан избегать поездок в Беларусь из-за рисков, латвийские граждане продолжают въезжать в эту страну».
Согласно информации ведомства, в 2022 году в Беларуси были задержаны 13 граждан Латвии, в 2023-м — 15, в 2024-м — 11.