У Земли появится еще один спутник: новая «мини-луна» будет вращаться вокруг планеты 18.09.2024, 20:02

Но недолго.

К концу сентября у Земли появится еще один спутник — небольшой астероид, который на два месяца превратится в «мини-Луну», сообщает space.com.

«Мини-луна» — это астероид под названием 2024 PT5. Он был обнаружен 7 августа Системой оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS). Правда, в отличие от Луны, единственного спутника Земли, который сопровождает нашу планету около четырех миллиардов лет, эта «новая мини-луна» пробудет на орбите всего два месяца, затем вернется к себе домой в пояс астероидов.

«Гость» пробудет на орбите Земли с 29 сентября по 25 ноября.

«Объект, который собирается нанести нам визит, принадлежит к поясу астероидов Арджуна, вторичному поясу астероидов, состоящему из космических камней, которые следуют по орбитам, очень похожим на орбиту Земли, на среднем расстоянии от Солнца около 93 миллионов миль (150 миллионов километров)», — рассказал ведущий автор исследования и профессор Мадридского университета Комплутенсе Карлос де ла Фуэнте Маркос.

По его словам, объекты из этого пояса астероидов движутся с маленькой скоростью, иногда приближаются к Земле, как это сделает 2024 PT5.

«Можно сказать, что если настоящий спутник можно сравнить с покупателем, покупающим товары в магазине, то такие объекты, как 2024 PT5, — это любители разглядывать витрины», — добавил ученый.

Несмотря на этот 57-дневный близкий пролет мимо нашей планеты, астероид будет трудно увидеть, поскольку его ширина составляет всего 10 метров.

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