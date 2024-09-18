ФРС США впервые за 4,5 года снизила ставку 18.09.2024, 23:43

Больше года ставка ФРС находилась на максимуме более чем за 20 лет.

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 17–18 сентября снизила учетную ставку на 50 базисных пунктов — до уровня 4,75–5,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Это первое снижение с марта 2020 года.

Ставка в США больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25–5,5%. ФРС удерживала ставку на этом уровне с июля 2023 года.

Регулятор вновь подтвердил намерение вернуть инфляцию к цели в 2%. Дальнейшие решения ФРС будет принимать на основе поступающих экономических данных.

За час до решения ФРС рынок оценивал вероятность сценария понижения ставки на 50 б.п. в 55%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность понижения ставки на 25 б.п. трейдеры оценивали в 45%.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что на сентябрьском заседании ФРС снизит ставку на 25 б.п. — до 5-5,25%. JPMorgan — единственный крупный банк на Уолл-стрит, прогнозировавший снижение на 50 б.п.

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